Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’économie allemande s’est finalement contractée plus que prévu au cours des trois derniers mois de 2022, montrent les statistiques détaillées publiées vendredi par Destatis, sous l’effet de l’inflation et de la crise de l’énergie sur la consommation des ménages et les investissements. Le PIB a...