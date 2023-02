Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'indice des prix à la consommation harmonisé français a augmenté de 7% sur un an en janvier, après une hausse de 6,7% sur un an en décembre, selon des données publiées vendredi par l’Insee. Le consensus avait anticipé ces chiffres de hausses de prix. L’alimentation (+13,3% après +12,1%) et l...