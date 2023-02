Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prix à la production pour la demande finale (PPI) ont augmenté de 0,7% d’un mois sur l’autre en janvier aux Etats-Unis, un plus haut de sept mois, et bien plus que les prévisions de 0,4%. Les marchés n'ont que modérément réagi à cette nouvelle jeudi après-midi, le S&P 500 et le Nasdaq...