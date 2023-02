Les perspectives économiques s’améliorent en Europe

La Commission européenne a revu sa copie. Dans ses dernières prévisions, publiées lundi matin, l’institution estime ainsi que la zone euro et l’Union européenne (UE) échapperont à la récession technique anticipée dans ses prévisions de novembre. Les perspectives de croissance pour 2023 ont été relevées à 0,8% dans l’UE (+0,5 point par rapport aux dernières prévisions) et à 0,9% dans la zone euro (+0,6 point). Le taux de croissance pour 2024 reste inchangé, à 1,6% et 1,5% pour l’UE et la zone euro, respectivement.

La Commission a aussi revu à la hausse la croissance pour 2022, à 3,5%.

La situation favorable sur le gaz a permis d’éviter le pire, mais la force du marché du travail européen a aussi soutenu l’activité. Le chômage dans l’UE demeure à un niveau historiquement bas, 6,1% en décembre. Par ailleurs, la confiance des entreprises s’améliore et les enquêtes de janvier suggèrent que l’activité économique devrait également éviter une contraction au premier trimestre de 2023. Comme la Banque centrale européenne (BCE), la Commission estime que la balance des risques sur la croissance est «plus équilibrée» qu’aux trimestres précédents.

Inflation

Les perspectives s’améliorent également du côté de l’inflation. Le pic de l’inflation globale «est désormais derrière nous», estime le rapport, grâce à la baisse des prix de l’énergie. L’inflation globale devrait passer de 9,2% en 2022 à 6,4% en 2023, et à 2,8% en 2024 dans l’UE. Dans la zone euro, elle devrait décélérer de 8,4% en 2022 à 5,6% en 2023 et à 2,5% en 2024, des prévisions plus basses que celles du dernier rapport.

L’inflation sous-jacente devrait diminuer plus lentement, mais la décrue s’annonce. Les enquêtes portant sur les anticipations de hausses de prix de vente montrent ainsi une normalisation des attentes des secteur de la vente au détail et de l’industrie. Seul le secteur des services continue d’anticiper davantage de hausse des prix au consommateur.