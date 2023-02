Le Royaume-Uni échappe de justesse à la récession

L’économie britannique a évité de justesse la récession au quatrième trimestre 2022 mais a affiché un net ralentissement en décembre. Entre octobre et décembre, la croissance a été nulle par rapport au troisième trimestre, selon une première estimation publiée vendredi par l’Office national de la statistique (ONS). Une donnée en ligne avec les attentes des économistes interrogés par Reuters. Au troisième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) britannique s’était contracté de 0,3.

Le pays échappe donc symboliquement à la récession, définie comme deux trimestres consécutifs de contraction. «La consommation a été un peu plus forte - peut-être que la fin de la débâcle du gouvernement Truss a donné aux consommateurs la confiance nécessaire pour dépenser leur épargne», relève Paul Donovan, économiste chez UBS, pour qui ces données soulignent l’absurdité de qualifier deux trimestres de croissance négative de récession. «La différence entre une croissance de -0,1% et une croissance de 0% n’est pas perceptible dans le monde réel», ajoute-t-il.

Une contraction à venir inévitable

Le ralentissement est clairement visible. Sur un an, la croissance a décéléré au quatrième trimestre à 0,4%, après une augmentation de 1,9% au troisième trimestre. Cette décélération est encore plus marquée en décembre. Les données mensuelles du PIB pour le dernier mois de l’année, un mois marqué par des grèves généralisées et des intempéries, montrent une contraction de 0,5%, contre -0,3% prévu par le consensus. Pour les statisticiens de l’ONS, cela signifie qu’il n’y a pas eu de croissance de l’économie au cours des trois derniers mois de 2022.

«Un faible chiffre du PIB en décembre rend une contraction de la production au premier trimestre assez inévitable, souligne James Smith, économiste chez ING qui anticipe une contraction 0,3% à 0,4% au premier trimestre. Le point de départ du premier trimestre est assez bas, et signifie que nous aurons presque certainement une contraction au premier trimestre - même si l’activité stagne». Ce qui pourrait être suivi par un modeste deuxième trimestre également. Mais l’économiste relève toutefois que la récession devrait être modérée, grâce à la chute des prix du gaz. La Banque d’Angleterre (BoE) anticipe une récession longue de cinq trimestres commençant cette année mais qu’elle estime également modérée.

Sur l’ensemble de 2022, le PIB britannique a progressé de 4% après une croissance de 7,6% consécutive à la reprise post-Covid. Mais l’économie n’a toujours pas récupéré son niveau de PIB d’avant la pandémie, contrairement à la plupart des pays développés.

Ces données ne devraient pas avoir d’impact sur la trajectoire de la BoE, selon ING. Mais elles devraient pousser la banque centrale à se concentrer davantage sur les données sur les salaires et les prix attendues la semaine prochaine.