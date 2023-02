Arkéa IS cède ses parts dans Mandarine Gestion à LFPI

Mandarine Gestion va accueillir un nouvel actionnaire à son capital. D’après plusieurs sources concordantes, le groupe Arkea IS qui dispose depuis 2017 d’une participation minoritaire de 15% dans la boutique de gestion fondée par Marc Renaud, s’apprête à céder sa participation au groupe LFPI.

L’annonce devait avoir lieu officiellement jeudi prochain. Les modalités financières ne sont pas encore connues mais selon toute vraisemblance, elles incluent le rapatriement des 850 millions d’euros confiés par Arkea IS à Mandarine depuis cette date, au sein du groupe Arkéa. Il est fort probable que ce rapatriement soit effectué au bénéfice de l’une des boutiques du groupe Arkéa IS, Schelcher Prince gestion ou Fédéral Finance. La boutique vient en effet d’ouvrir une expertise actions alors qu’elle était spécialisée dans l’obligataire. François Deltour, président directeur général d’Arkéa IS n’a jamais caché son intention de développer cette classe d’actifs pour le groupe.

Mandarine, qui gère environ 3,5 milliards d’euros, compte aussi Financière Dassault et La Banque Postale à son capital.

Le groupe de gestion privée LFPI compte dans son escarcelle de gestion collective la société Meeschaert. Celle-ci a été rachetée par LFPI en 2021 pour la fusionner avec sa filiale Amilton AM elle-même rachetée en 2019, avant d’abandonner la marque Amilton en 2022.