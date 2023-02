L’inflation freine à 8,5% dans la zone euro en janvier

L’inflation a ralenti plus fortement que prévu en janvier en zone euro, de 9,2% à 8,5% en rythme annuel alors que les économistes interrogés l’attendaient à 9%, et a baissé de 0,4% en janvier comme en décembre, selon la première estimation publiée mercredi par Eurostat.

Gros bémol, l’institut statistique a dû faire sans les données sur l’Allemagne, Destatis ayant indiqué mardi que sa publication de l’indice national des prix à la consommation pour janvier n’avait pu être publié «en raison d’un problème technique de traitement des données» et qu’elle était reportée à la semaine du 6 au 10 février. Par conséquent, Eurostat précise avoir calculé l’indice HICP de la zone euro à partir de ses propres estimations pour l’Allemagne.

«Le taux d’inflation pourrait être révisé à la hausse, de façon importante, à l’aune des données officielles allemandes qui doivent être publiées dans le courant du mois, estime dans une note Jack Allen-Reynolds, économiste Europe de Capital Economics. Contrairement à Eurostat qui a pris l’hypothèse d’une baisse de l’inflation dans le pays à environ 8,5% en janvier, contre 9,6% en décembre, d’après les données fournies mercredi, Capital Economics estime que l’inflation s’est accélérée outre-Rhin en janvier.»

Hausse en France

L’inflation HICP a bien ralenti aux Pays-Bas (8,4% après 11% en rythme annuel), en Belgique (7,5% après 10,2%), en Italie (10,9% après 12,3%), en Irlande (7,7% après 8,2%) et au Portugal (8,6% après 9,8%). Elle a en revanche légèrement augmenté en Espagne (5,8% après 5,5%) et en France (7% après 6,7%).

L’inflation européenne reste portée par les prix de l’énergie, qui ont cependant augmenté plus lentement en rythme annuel (17,2% après 25,5%), et même baissé en rythme mensuel (-0,9%), et par une accélération des prix des produits alimentaires (14,1% après 13,8% en rythme annuel). Les prix des biens industriels non énergétiques ont aussi progressé en rythme annuel (6,9% après 6,4%), malgré une baisse mensuelle (-1,8%). En revanche, bonne nouvelle pour la Banque centrale européenne (BCE) qui s’inquiète tant des hausses de salaires, l’inflation des services a également diminué (4,2% après 4,4%). Le taux annuel d’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) atteint 7% après 6,9% en décembre, et se stabilise en incluant le tabac et l’alcool (5,2%).