Antin porte ses actifs sous gestion à plus de 30 milliards d’euros

En Bourse, l’action Antin perd 25% sur un an.

La société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners a annoncé mercredi détenir 30,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022, représentant une hausse de 34,9% sur un an et de 5,6% par rapport au 30 septembre 2022.

Les actifs sous gestion rémunérés représentaient 19,1 milliards d'euros à fin décembre, en hausse de 38,4% sur un an et de 17,3% par rapport au 30 septembre 2022, a indiqué Antin dans un communiqué.

Record

La société a précisé que ses investissements s'étaient élevés à 2,9 milliards d'euros au cours de la période de 12 mois close le 31 décembre. Sur la période, les levées de fonds ont totalisé 8,2 milliards d'euros. «Le montant le plus élevé levé sur une seule année et plus du double du précédent record (3,9 milliards levés en 2019)», indique l'entreprise dans un communiqué.

«Tous les fonds ont continué à réaliser des performances conformes ou supérieures au plan», a souligné Antin.

La société publiera ses résultats annuels complets le 23 mars prochain.