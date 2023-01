Les dépenses de consommation baissent à nouveau aux Etats-Unis

L’indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l’indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) sur l’inflation, a diminué sensiblement, de 5,5% sur un an en novembre à 5% en décembre, du fait d’une hausse stable à 0,1% sur un mois, selon le communiqué du département du Commerce publié vendredi. Conformément aux attentes, l’indice PCE de base (hors énergie et alimentation) a également diminué pour le troisième mois consécutif, de 4,7% sur un an en novembre à 4,4% en décembre, du fait d’une hausse de 0,3% sur un mois, après 0,2% en novembre. Toutefois, la hausse des coûts d’emprunt a réduit la demande de biens, qui ont tendance à être achetés à crédit : le rapport fait état d’un repli mensuel de 0,2% des dépenses des ménages en décembre, pour le deuxième mois de suite, et d’une hausse de 0,2% de leurs revenus.