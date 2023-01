Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

BP a revu à la baisse ses prévisions concernant la demande de pétrole et de gaz dans ses dernières prévisions annuelles, publiées lundi. Le renouvelable et une croissance plus faible, liée à la crise énergétique, devraient éroder la demande en pétrole dans les prochaines années. Le rapport, très...