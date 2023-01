Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Blackstone a publié jeudi un bénéfice distribuable de 1,3 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 2,3 milliards un an plus tôt. Le plus grand gestionnaire mondial d'actifs alternatifs n'a pu réaliser autant de plus-values que par le passé en raison du plongeon du volume de fusions...