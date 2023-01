Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La livre sterling et l’euro ont atteint, à 1,2447 et 1,0927 lundi matin, des plus hauts de près de neuf mois face au dollar, avant de reculer légèrement. Pourtant, le temps froid des derniers jours des deux côtés de la Manche est susceptible de faire remonter la demande et le prix du gaz et la...