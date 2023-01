Le hedge fund Citadel a enregistré un profit record de 16 milliards de dollars

Citadel, l'entreprise créée par Ken Griffin, a réalisé un profit de 16 milliards de dollars pour les investisseurs l’an dernier, ce qui constitue le plus gros gain de l’histoire enregistré par un hedge fund, selon un rapport de LCH Investments cité par plusieurs médias.

Un chiffre supérieur aux 15,6 milliards enregistrés par John Paulson lors de ses paris contre les subprime en 2007, rapporte le Financial Times qui indique que Citadel aurait atteint un retour sur investissement de 38,1% pour son principal fonds en 2022. Citadel passe ainsi devant Bridgewater, le véhicule de Ray Dalio, qui a été pendant sept ans le meilleur hedge fund de l’histoire, au classement LCH des hedge funds ayant généré le plus de gains depuis leur lancement. Viennent ensuite Millennium, Soros Fund Management, Elliott et Viking.

Ces chiffres en forte hausse s'inscrivent dans une année compliquée pour le secteur. Toujours en se basant sur l'étude de LCH Investments, Bloomberg rapporte que les hedge funds ont perdu au global 208 milliards de dollars l'an dernier, le top 20 enregistrant un gain moyen de 3,4%, contre -8,2% pour les autres. Selon HFR, les encours des hedge funds ont terminé l'année à 3.830 milliards après l'avoir débutée à plus de 4.000 milliards.