La croissance du PIB réel de la Chine a atteint 2,9% en glissement annuel et 0% en glissement trimestriel au dernier trimestre 2022, contre 3,9% en glissements annuel et trimestriel au trimestre précédent. Le marché anticipait 1,8% de croissance sur un an et -0,8% sur le trimestre. L'activité...