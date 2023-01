Les économistes à Davos craignent la récession

Les économistes interrogés par le World Economic Forum, à l’occasion du Forum de Davos qui débute ce lundi, sont pessimistes sur l’économie mondiale. Deux-tiers anticipent une récession cette année, dont 18% l’envisagent extrêmement probable, un tiers seulement estimant qu’elle n’aura pas lieu. L’ensemble des 22 chefs économistes d’institutions publiques et privées interrogés en novembre et décembre dernier envisagent une croissance faible ou très faible en Europe. De la même manière, 91% des répondants attendent une faible croissance aux Etats-Unis. Lors de la dernière enquête effectuée par le World Economic Forum en septembre 2022, ces chiffres étaient de 86 % pour l'Europe et de 64 % pour les États-Unis. La prévision pour la Chine est plus partagée en raison de la réouverture de l’économie. Les économistes estiment à hauteur de 57% que l’inflation devrait rester élevée en Europe. Ils sont aussi une majorité à anticiper la poursuite du resserrement monétaire en Europe et aux Etats-Unis.