Les fonds obligataires avaient déjà collecté 6,5 milliards de dollars sur la semaine à cheval entre 2022 et 2023.

Les investisseurs parient à nouveau sur les fonds obligataires, et cela quel que soit le niveau de risque. Entre le 5 et le 11 janvier, les fonds obligataires ont reçu 17,5 milliards de dollars (16,1 milliards d'euros) de flux nets, contre 7,2 milliards pour les fonds actions, et 8,3 milliards...