Les exportations de la Chine ont chuté de 9,9% sur un an en décembre, à 306 milliards de dollars, contre une baisse de 8,9% en novembre. Le consensus prévoyait une baisse de 10%. Il s'agit du troisième mois consécutif de baisse et de la plus forte chute depuis février 2020, dans un contexte de...