Première baisse de l’inflation mensuelle américaine en décembre

L’indice des prix à la consommation (CPI) a de nouveau baissé en décembre, à 6,5% après 7,1% en novembre, pour la sixième fois de suite en rythme annuel, et pour la première fois depuis mai 2020 de 0,1% en rythme mensuel selon la publication jeudi du département du Travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS). Des chiffres globalement en ligne avec les attentes des économistes, même si ceux-ci voyaient plutôt une inflation nulle d’un mois sur l’autre.

L’indice d’inflation sous-jacente («core CPI»), hors alimentation et énergie, baisse de 6% à 5,7% en rythme annuel, mais continue à progresser de 0,3% en rythme mensuel.

Les prix de l’énergie ont augmenté de 7,3% en rythme annuel en décembre, mais bien en-deçà des 13,1% en novembre, alors que le coût de l’essence a baissé de 1,5% (également sur un an) après +10,1% en novembre. En outre, la hausse du coût du mazout a beaucoup ralenti (+41,5% après +65,7%), tandis que les prix de l’électricité ont augmenté légèrement plus rapidement (+14,3% après +13,7%). La hausse des prix des denrées alimentaires a enregistré un nouveau ralentissement, léger (+10,4 % après +10,6%), tandis que le coût des voitures d’occasion a continué de baisser (-8,8% en rythme annuel).

Pic confirmé

En revanche, le coût du logement a continué à augmenter, et même plus rapidement (+7,5% après +7,1%).

Comme l’estiment les économistes, les rapports mensuels successifs semblent confirmer que l’inflation a culminé à son pic (9,1%) en juin 2022, mais elle reste encore plus de trois fois supérieure à l’objectif de 2% de la Fed.

Ces chiffres étaient globalement attendus, et n’ont quasiment pas fait bouger les prévisions de hausses de taux de la Fed sur les marchés : de 25 points de base (pb) en février et en mars (de 4,50% à 5% pour le haut de fourchette des Fed Funds), puis encore peut-être une fois - mais avec une moindre probabilité – en mai ou juin.