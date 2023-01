La zone euro évitera la récession en 2023 selon Goldman Sachs

Le spectre d’une baisse du PIB en 2023 s’éloigne. Dans une note publiée mardi, les économistes de Goldman Sachs anticipent désormais pour la zone euro une hausse du PIB de 0,6%, alors qu’ils visaient précédemment une récession de 0,1%. Malgré la crise énergétique qui risque de pénaliser l’activité, ils anticipent même une légère croissance de 0,1% au premier trimestre. Selon eux, la France et l'Espagne devraient afficher des progressions plus soutenues que l'Allemagne et l'Italie grâce à une économie plus orientée sur les services et à des sources d'approvisionnement en énergies plus diversifiées. L’inflation, qui pointait à 9,2% en décembre en zone euro, pourrait de son coté atterrir à 3,25% en fin d’année selon la banque. Il y a peu, Goldman Sachs pointait d'ailleurs encore à 5%.