L’inflation en zone euro ralentit mais sa trajectoire reste incertaine

L’inflation harmonisée (HICP) en zone euro a certes décéléré un peu plus que les 9,7% attendus en décembre grâce aux prix de l’énergie, à 9,2% sur un an après 10,1% en novembre selon la première estimation publiée vendredi par Eurostat. Mais l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) accélère pour sa part, à 6,9% sur un an après 6,6% en novembre, ce qui devrait encourager la Banque centrale européenne (BCE) à poursuivre la remontée de ses taux dans les mois à venir.

Les prix de l’énergie restent le principal moteur de la hausse des prix mais leur envolée a ralenti, à 25,7% par rapport à décembre 2021 après un bond de 34,9% en novembre.

La hausse des prix de l’alimentation (avec alcool et tabac) s’est en revanche accélérée à 13,8% sur un an (après 13,6%), comme celle des biens industriels hors énergie à 6,4% (6,1% en novembre) et celle des services à 4,4% (4,2% en novembre).

Aides temporaires

Les estimations HICP par pays ont apporté les meilleures surprises en Allemagne (9,6% après 11,3%), en Espagne (7,6% après 8,8%), au Portugal (9,8% après 10,2%) et en France (6,7% après 7,1%), mais le plus souvent grâce au ralentissement des prix de l’énergie. L’amélioration est en revanche très ténue pour l’Italie (12,3% après 12,6%), et aux Pays-Bas (11% après 11,3%) où elle avait été remarquable en novembre.

La hausse générale des prix a aussi reflué grâce aux mesures d’aides des gouvernements mais qui ne sont pas amenées à durer, ce qui pourrait entraîner une nouvelle poussée de l’inflation en janvier ou après l’arrêt des boucliers énergétiques qui ont été prolongés pour le premier semestre. D’où les inquiétudes de la BCE.