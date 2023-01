Les dettes bancaires devraient retrouver de la surperformance cette année

La hausse des taux a pesé en 2022 sur les performances des dettes bancaires, mais devrait permettre d’attirer plus d’investisseurs en 2023.

Les récentes années se suivent et se ressemblent pour les dettes bancaires : crise du coronavirus ou guerre en Ukraine… les risques macroéconomiques pèsent sur les perspectives et sur les craintes de défauts avec transfert des créances en prêts non performants (NPL). «Les ratios de prêts en...