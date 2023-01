L'inflation décélère en Allemagne en décembre

Francfort est la plus grande ville de la Hesse, un des Länder les plus peuplés d’Allemagne.

L'inflation en Allemagne a fortement décéléré en décembre sur un an, selon la première estimation publiée mardi par Destatis, l'institut fédéral de la statistique. L'indice des prix calculé aux normes européennes IPCH affiche une contraction de 1,2% par rapport à novembre et un ralentissement à 9,6% sur un an après respectivement une croissance nulle et un gain de 11,3% le mois précédent.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne respectivement une baisse de 0,5% d'un mois sur l'autre et un ralentissement de la progression en rythme annuel à 10,7%.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes ressort, lui, en baisse de 0,8% sur un mois, tandis que la hausse sur un an est de 8,6%, contre un consensus respectivement de -0,3% et +9,1%.

Plus tôt dans la matinée, l'inflation dans six importants Länder allemands, qui sert au calcul de l'estimation préliminaire de l'inflation allemande, avait également montré un reflux en décembre pour le deuxième mois consécutif, suggérant que la hausse des prix au niveau national pouvait également avoir ralenti grâce notamment aux aides du gouvernement (remboursement par l’Etat des factures d’énergie en décembre et plafonnement des prix du gaz et de l’électricité). Ce qui s'est confirmé. Le reflux des prix de l'énergie a également contribué à cette inflexion.

Dans le Land le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie du Nord-Westphalie, l'inflation est ressortie en hausse à 8,7% sur un an, contre +10,4% en novembre. Le taux d'inflation a atteint 9,2% en Bavière, 8,1% pour la Hesse, 9,1% dans le Brandebourg, 8,7% en Saxe et 8,5% dans le Bade-Wurtemberg, traduisant là aussi un ralentissement.