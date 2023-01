H2O AM annonce un premier remboursement de 250 millions de ses fonds cantonnés

Un remboursement qui tombe à pic. Dans l'attente de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF, et à quelques jours de la clôture des inscriptions du côté du Collectif Porteurs H2O, la société de gestion H2O AM a annoncé ce 3 janvier qu'elle allait prochainement verser 250 millions d'euros aux porteurs de parts de ses fonds cantonnés.

La holding Tennor a ainsi payé en cash, fin décembre, un sixième des 1,45 milliard d'euros logés dans la dette first super senior secured note (FSSSN), un titre qui a permis de restructurer en mai 2021 l'ensemble des créances détenues par les fonds cantonnés. H2O AM rappelle dans son communiqué qu'elle traitera « tous les porteurs de parts de manière égalitaire lors de l’exécution de ces remboursements. Tout recours à des associations tierces ne dérogera pas au principe d’égalité des porteurs auquel H2O AM est tenue ». Elle précise à nouveau être elle-même porteuse de parts de ces fonds cantonnés.

Pour rappel, le Collège de l'AMF, l’autorité de poursuite, a requis fin novembre une amende de 75 millions d’euros assortie d’un blâme à l'encontre de la société. L'association Collectif Porteurs H2O compte, elle, clôturer les inscriptions ce mois-ci afin de pouvoir assigner H2O AM vers février-mars.