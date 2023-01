Le FMI voit un tiers de l’économie mondiale en récession cette année

Un tiers de l'économie mondiale pourrait se retrouver en récession en 2023, a prévenu la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. La nouvelle année sera «plus difficile que l'année que nous laissons derrière nous», a déclaré Kristalina Georgieva dans l'émission Face the Nation, diffusée dimanche sur CBS. «Pourquoi ? Parce que les trois principales économies - les États-Unis, l'Union européenne et la Chine - ralentissent toutes simultanément», a-t-elle précisé. Le FMI a abaissé en octobre sa prévision de croissance mondiale 2023 à 2,7% pour intégrer les tensions liées à la guerre en Ukraine, à l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt. Il avançait déjà qu'un tiers de l'économie mondiale pourrait entrer en récession, et soulignait que la situation pourrait nettement se dégrader notamment en cas de coupure complète des livraisons de gaz russe.