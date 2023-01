La chute des prix de l’immobilier approche 20% en Suède

L’immobilier résidentiel suédois n’en finit pas de s’effondrer et le pire est à venir. Les prix des logements ont continué de chuter en décembre dans le pays scandinave où les taux des emprunts ont flambé. La baisse atteint désormais 17% par rapport au pic des prix atteint au printemps 2022, selon la société publique de prêts immobiliers SBAB (-19% pour les maisons et -14% pour les appartements).

Le mois dernier les prix ont diminué de 2% sur un mois, après 2,2% en novembre et 2,3% en octobre. Les économistes de SBAB pensent désormais que la prévision d’une baisse de 20% des prix, qui est notamment celle de la banque centrale, la Riksbank, est trop conservatrice. Une hausse du chômage conjuguée à la hausse des coûts des emprunts, dans un pays où une grande majorité des prêts sont à taux variable, enfoncerait davantage le marché immobilier suédois.

Autre signe des difficultés économiques que traverse le pays, les défauts de paiement des entreprises ont atteint un plus haut de 10 ans en 2022. La hausse des coûts de financement ainsi que de l’énergie, et plus largement des biens et services, affecte les entreprises. En décembre, les défaillances ont bondi de 17% par rapport au mois précédent, la distribution, la restauration et l’hôtellerie étant les secteurs les plus touchés. Sur un an, elles ont grimpé de 5%. Là encore, la hausse des défauts n’en est qu’au début.