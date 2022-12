Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

En novembre, l'inflation japonaise a augmenté de 3,8 % sur un an, contre 3,7 % en octobre, montrent les statistiques publiées vendredi. Il s'agit de sa plus forte hausse depuis décembre 1981. L'indice dit «cœur cœur», qui exclut les prix des aliments frais et de l'énergie et qui reflète l...