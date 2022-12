«Avec la hausse des taux, certains institutionnels doivent se désengager de l’immobilier»

Avec une OAT 10 ans désormais à plus de 2,6%, l’immobilier se doit d’être plus attractif. Or, le renchérissement de la dette vient peser sur la valorisation des actifs. Résultat, vendeurs et acheteurs semblent ne plus s’entendre sur le prix.

En contrepoint d’une situation d’atonie sur le marché des transactions, Guillaume Masset, head of transactions and asset management Europe de Principal Real Estate Europe, revient dans cette vidéo sur les contraintes de verdissement des patrimoines immobiliers dans un contexte d’inflation des coûts des matières premières. Si le surcoût engendré par une meilleure qualité énergétique des immeubles pourrait être supporté par les utilisateurs, notamment à Paris, cette disposition sera plus difficilement applicable ailleurs. «Auquel cas l’Etat devra intervenir».