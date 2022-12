Quelle est cette action inconnue grande gagnante de l’année ?

En cette année mouvementée, marquée par les resserrements monétaires et la guerre en Ukraine, l’action du groupe minier PT Adaro Minerals Indonesia a tiré parti de ses extractions de charbon et gagné près de 1.600% à 1.695 roupies mercredi soir – soit l’équivalent de 4,5 milliards de dollars de capitalisation. Et ce malgré une forte baisse depuis son plus haut de 2.990 roupies en avril dernier.

Cette performance boursière constitue, de loin, la plus forte hausse de l’année, indique l’agence Bloomberg avec un rendement double de celui de la compagnie Turkish Airlines (+618%), qui «profite» de l’inflation comme d'autres titres du pays. La troisième serait Sasa Polyester Sanayi (+332%).

La société Adaro a gagné à la fois sur la hausse des prix mondiaux du charbon, et sur son idée d’utiliser ses bénéfices exceptionnels pour se diversifier dans l’aluminium et la fabrication de batteries pour les véhicules électriques, estiment les analystes. Ces choix ont alimenté la dynamique des bénéfices, une hausse de 482% du résultat net sur neuf mois à fin septembre. Adaro a profité d'un effet prix-volume très favorable. Le prix de vente moyen a plus que doublé et le volume des ventes de charbon a bondi de 41%. Les prévisions de cinq analystes compilées par Bloomberg suggèrent une autre hausse de 42% à venir au cours des douze prochains mois. Autre curiosité, son ration cours sur actif net , le «price-to-book», bien que cinq fois supérieur à celui de ses pairs nationaux à 9,4, reste proche de son plus bas.

En France, c'est l'action du raffineur Esso, filiale d'ExxonMobil, qui affiche la plus forte hausse de l'indice CAC All Tradable avec un gain de 225% en 2022.