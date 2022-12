L’Allemagne émettra un record de 539 milliards de dette fédérale en 2023

L’Allemagne prévoit d’émettre un volume record de dette brute à hauteur de 539 milliards d’euros en 2023, après 449 milliards en 2022, selon le plan publié mercredi par l’agence financière allemande (Finanzagentur). Le gouvernement fédéral prévoit de financer une aide généreuse aux ménages et aux entreprises touchés par la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Le précédent record datait de 2021, avec 483 milliards, lorsque le gouvernement avait dû aider à compenser les retombées de la pandémie de coronavirus.

Concernant le programme de financement 2023, il sera composé d’émissions d’obligations fédérales à moyen long terme (MLT) conventionnelles pour 274 milliards d’euros et d’émissions à court terme destinées au marché monétaire pour 242 milliards supplémentaires (Bubills). Les premières seront émises par adjudication selon la répartition théorique suivante : 74 milliards à 2 ans (Schaetze) ; 56 milliards à 5 ans et 35 milliards à 7 ans (Bobls) ; 65 milliards à 10 ans, 19,5 milliards à 15 ans et 24,5 milliards à 30 ans (Bunds). L’agence prévoit également d’émettre des obligations indexées sur l’inflation pour 6 à 8 milliards d’euros, et des obligations vertes pour 15 à 17 milliards – avec deux nouvelles souches dont une à 10 ans, toujours selon son système de «twin bonds» qui les associe à des émissions conventionnelles «jumelles» afin de pouvoir assurer le même niveau de liquidité. La Finanzagentur a l’intention de réaliser par ailleurs quatre syndications l’année prochaine, deux sur le segment vert, et deux conventionnelles sur des maturités plus longues en remplacement ou en supplément des adjudications annoncées à 15 ans ou à 30 ans.

La coalition au pouvoir a prévu d’affecter jusqu’à 200 milliards d’euros pour aider à atténuer les effets de la crise énergétique, et la Finanzagentur a précisé, semble-t-il par email selon Bloomberg, qu’elle a prévu à ce titre de doter le Fonds de stabilisation économique mis en place pendant la pandémie d’une autorisation de dette de 200 milliards d’euros à partir de 2022 – le Fonds serait doté d’actifs liquides en conséquence. L’agence a aussi précisé que les mesures budgétaires intervenues au quatrième trimestre 2022 seront financées via les marchés monétaires et des capitaux jusqu’à la fin de l’année. Fin décembre, le gouvernement fédéral émettrait une créance complémentaire du montant de la différence entre les 200 milliards autorisés et les dépenses déjà financées en 2022. Cette émission supplémentaire hors de tout calendrier préannoncé ferait l’objet de termes spécifiques.