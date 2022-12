La situation énergétique se complique au Royaume-Uni

Les prix de l’électricité en Grande Bretagne atteignent des niveaux records, soutenus par une vague de froid qui devrait se poursuivre cette semaine. La demande moyenne d’électricité atteignait 30,5 GW l’an dernier, mais dépassait lundi 46,5 GW, d’après des données du Balancing Mechanism Reporting System. Surtout, le mix énergétique britannique est dépendant de l’éolien, qui a représenté 28,2% de l’électricité générée sur les douze derniers mois. L’absence de vent, ces derniers jours, a fait tomber cette part à 3,8% lundi. Le gaz (53% du mix) couvre une partie du solde. Toutefois, les réserves du pays ne dépassaient pas neuf jours de consommation fin octobre, contre 89 jours pour les réserves allemandes. Les importations pourront difficilement couvrir un pic de demande. Le Royaume-Uni exporte en moyenne 0,5 GW par jour, mais doit importer 7,2 GW pour couvrir ses besoins aujourd’hui, la France étant le principal exportateur (2,6 GW lundi).

Or, l’Hexagone pourrait avoir du mal à exporter davantage. La capacité nominale des interconnexions entre les deux pays est de 4 GW, mais la France est confrontée à l’arrêt de ses réacteurs nucléaires, qui ne fonctionnent qu’à 68% de leur capacité. Les câbles reliant le continent et la Grande-Bretagne (depuis la Belgique, les Pays Bas et la Norvège) sont tous les trois au maximum de leur capacité, totalisant 3,4 GW. L’équilibre du marché continuera à passer par les prix.