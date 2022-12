La baisse des prix de l’immobilier accélère en Europe du Nord

Les Britanniques baissent leurs prétentions pour le marché immobilier au rythme le plus élevé depuis quatre ans. La moyenne des prix demandés a diminué de 2,1% en décembre, deux fois plus qu’en octobre, selon les données du site de recherche immobilière Rightmove. Ce dernier précise que le mois de décembre est propice à ces baisses, les propriétaires souhaitant vendre avant la fin de l’année, mais ce recul est supérieur à la normale.

La forte hausse des coûts des prêts immobiliers, alors que la Banque d’Angleterre a nettement resserré sa politique monétaire face à l’inflation, pèse sur le marché dans un pays où une grande partie des emprunts est à taux variable. La forte inflation et la récession pèse également sur le moral des acquéreurs.

Repli attendu en 2023

La semaine passée, Halifax a annoncé une baisse de 2,3% en rythme annuel des prix des logements en novembre, après -0,4% en octobre, confirmant les données d’autres prêteurs. En rythme annuel, la hausse des prix a quasiment été divisée par deux à 4,7%. Les analystes d’Halifax ont décrit cette baisse comme «le reflet de la pire volatilité du marché des derniers mois». Le site Rightmove anticipe une poursuite de la baisse des prix en 2023 de l’ordre de 2%. Les spécialistes de ce marché, interrogés par Reuters, voient un repli de 5% après le bond de 24% depuis début 2020.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul marché immobilier en crise. En Suède, les prix ont déjà chuté de 12% depuis leur pic cette année, et même de 15% en termes réels. Certains économistes anticipent un décrochage de 20% alors que ce marché est confronté à une forte inflation, qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, et à la hausse des coûts d’emprunts. Une grande majorité des prêts est là aussi à taux variable. Les prix pourraient encore reculer de 10% si la Riksbank, la banque centrale suédoise, porte ses taux à 4,5%. Mais le gros risque pour les banques nordiques se situe dans l’immobilier commercial avec entre 16% et 36% des prêts accordés.