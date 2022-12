Les meilleurs investisseurs institutionnels récompensés par Instit Invest

Les Couronnes Instit Invest récompensent les investisseurs institutionnels (caisses de retraite, instituts de prévoyance, assureurs, mutuelles, fondations et entreprises) pour l'adoption de bonnes pratiques en matière de communication et de gestion financière et dans divers autres domaines.

Le jury, en partie renouvelé et présidé par Pierre-Maxime Duminil, a souhaité cette année actualiser les prix pour accompagner et refléter au mieux les transformations vécues par les investisseurs institutionnels. Pour en savoir plus sur la méthodologie et la composition du jury, cliquez ici.

Les huit prix remis

Le prix «Investisseur institutionnel le plus influent en matière de prise en compte des enjeux ESG» a été remis à la Caisse des dépôts.

Le prix de la «Meilleure initiative en matière d’investissements ESG développée ou adoptée par une institution affichant moins de 6 milliards d’euros sous gestion» a été remis à Harmonie Mutuelle.

Le prix de la «Meilleure initiative en matière d'impact sur la transition sociale et sociétale» a été remis au groupe VYV.

Le prix de la «Meilleure initiative en matière de financement des entreprises* participant à la transition écologique (*investissements non cotes)», a été remis à AG2R La Mondiale.

Le prix de la «Meilleure gouvernance en faveur du déploiement de la raison d’être» a été remis à l’UMR.

Le prix «spécial du jury» est revenu à la Fondation Daniel Et Nina Carasso.

Le prix de la «Personnalité Instit de l’année» a été remis à Géraldine Brasseur, directrice des investissements de MGEN.

Enfin, dernière nouveauté de cette année, le prix de la rédaction d'Instit Invest pour la «Meilleure contribution en faveur du débat d’idées» a été remis à Jean-Pierre Mottura, directeur général de CAPSSA. Ce prix vise à récompenser un investisseur institutionnel pour sa participation positive au débat d’idées grâce à sa prise de parole sur l’année écoulée pour expliquer, de manière transparente, un choix d’investissement ou un engagement