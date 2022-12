Retour à la réalité. Le fort rebond des marchés actions en novembre – +9,60% pour l’Euro Stoxx 50, +7,53% pour le CAC 40, +5,38% pour le S&P 500 et +1,38% pour le Nikkei – n’est pas durable pour le Panel Actions. Les 18 gérants interrogés par L’Agefi du 25 novembre au 2 décembre anticipent un recul des Bourses occidentales à six mois, et au mieux une stabilité à horizon un an.

La Place parisienne devrait afficher les plus mauvaises performances. Le Panel Actions anticipe une baisse de 4,3% à six mois et de 2,3% à un an. Ce qui feraient deux années de performance négative pour le CAC 40, qui cède encore près de 6% depuis le début de l’année. Et pourtant, la quasi-totalité des panélistes ont relevé leurs objectifs à six mois comme à douze mois, en particulier Swiss Life AM qui est passé des plus baissiers aux plus haussiers en rehaussant de 1.000 points ses objectifs ! Toujours le plus pessimiste, Lazard n’a pas modifié ses cibles et anticipe un recul de 18% à six mois et de 15% à un an. Tandis que Carmignac mise sur un rebond de 2% à six mois, mais sur une chute de 26% en un an. Seulement six gestions pensent que la barre des 7.000 points sera atteinte ou dépassée dans un an, soit une hausse au mieux de 7% pour OFI AM.

Même tendance pour l’indice paneuropéen. Il devrait perdre 4,8% en six mois et 1,9% en un an, cédant déjà plus de 7% depuis le début de l’année. Dans six mois il pourrait chuter jusqu’à 21% pour Lazard ou gagner 3% pour Richelieu Gestion. En un an, il pourrait au mieux rebondir de 6% selon Crédit Mutuel AM, Oddo BHF AM, OFI AM, Richelieu Gestion et Swiss Life AM, ou, au pire, s’effondrer de 25% pour Carmignac.

Sur le marché américain, les panélistes ont presque tous relevé leurs objectifs pour suivre le marché, mais à un an les avis sont beaucoup plus partagés, seulement une moitié a opéré un relèvement tandis que les autres ont opté pour le statu quo. Le Panel Actions table ainsi sur une baisse de 3,5% à six mois et sur une hausse de 0,5% à un an, alors que le S&P 500 cède encore 15% depuis le début de l’année. Groupama AM et Lazard visent une baisse de 13% à six mois et Carmignac de 26% à un an. A contrario, Cholet Dupont Oudart table sur un rebond de 13% en un an.

En revanche, le Nikkei pourrait prendre 1% à six mois et 6% à 12 mois, à comparer à une perte de 3,5% depuis début janvier. Les prévisions profitent de légers rehaussements des panélistes.