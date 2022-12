L’emploi américain ne devrait pas changer la posture de la Fed

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Au-delà des grands titres, qui ont fait baisser vendredi les actions américaines de -0,5% et remonter les taux de 2 à 6 points de base (pb) selon les maturités, les chiffres de l’emploi américain publiés par le Département du Travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS) apparaissent mitigés. Oui,...