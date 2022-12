Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les 24 sociétés du Panel Taux & Changes interrogées du 25 novembre au 2 décembre par L’Agefi ont peu modifié leurs anticipations sur les taux directeurs à trois et six mois, après avoir bien intégré le mois dernier les promesses de resserrement monétaire des banques centrales. Malgré la...