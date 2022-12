L’inflation américaine ralentit en octobre

L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) pour l'inflation, a augmenté en octobre de 6% sur un an et de 0,3% sur un mois, après une hausse de 6,3% et de 0,3% sur un mois en septembre, a annoncé jeudi le département américain du Commerce.

Hors alimentation et énergie, l'indice PCE de base a crû en octobre de 5% sur un an et de 0,2% sur un mois, après une hausse de 5,2% sur un an et de 0,5% sur un mois en septembre. L'indice PCE de base était attendu en hausse de 5% sur un an et de 0,3% sur un mois pour octobre. Le rapport du département du Commerce fait également état d'une progression de 0,8% des dépenses des ménages en octobre sur un mois et d'une hausse de 0,7% des revenus. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient pour octobre sur une hausse de 0,8% des dépenses et de 0,4% des revenus des ménages.

La hausse continue

En réaction à la publication de ces chiffres, les Bourses américaines ont ouvert dans le vert jeudi, après leur net rebond de la veille, avant de tomber en territoire négatif. Vers 16h30, le S&P 500 perdait de 0,5%, à 4.060 points, et le Nasdaq reculait de 0,6%, à 11.400 points. En Europe, l'Euro Stoxx 50 avançait de 0,2%, le CAC 40 de 0,05% et le Dax de 0,4%.

Dans un contexte de ralentissement de l'inflation, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué mercredi qu'une «une modération du rythme des hausses de taux pourrait venir dès la réunion du mois de décembre».