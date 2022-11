La stabilisation du dollar n’est pas un blanc-seing pour les émergents

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le pic du resserrement monétaire de la Fed et du dollar est très attendu par les investisseurs, et plus particulièrement ceux qui font le pari sur les marchés émergents. La perspective d’une stabilisation et d’un repli de la devise américaine est considérée comme l’un des moteurs de performance...