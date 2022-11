Les rétrocessions dans la vente de produits financiers font à nouveau polémique

En France, la rémunération des conseillers (CIF et CGP) est principalement constituée de rétrocessions de droits d’entrée et de frais de gestion annuels.

La Fédération européenne des investisseurs particuliers, Better Finance, a signé, ce lundi, une lettre conjointe avec le Bureau européen des unions de consommateurs et Finance Watch. Destinataires du courrier: la commissaire européenne aux services financiers Mairead McGuinnness, et son collègue...