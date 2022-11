Selon le consensus des économistes, la récession qui se profile devrait être l’une des plus faibles depuis 1945.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le marché a pris un tournant optimiste, en anticipant un reflux de l’inflation et donc un pivot des banques centrales en 2023 et une récession qui devrait modérée, aux Etats-Unis, notamment. A Wall Street, l’indice S&P 500 a repris 15% par rapport à son plus bas d’octobre. «La croissance...