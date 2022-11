Les Français ont pioché dans leur Livret A en octobre

L’encours global du Livret A et du livret développement durable et solidaire (LDDS) est retombé en octobre à 499,4 milliards d’euros en raison d’une décollecte nette de 0,82 milliard d’euros, la première de l’année. Dans le détail, le LDDS a continué à attirer l’épargne des Français (+0,29 milliard) alors que le Livret A a vu son encours fondre de 1,11 milliard. Depuis début 2022, la collecte reste toutefois largement positive, à 25,18 milliards. En ajoutant celle du LDDS, elle atteint 29,78 milliards d’euros sur dix mois, en deçà des records de 2012 (49,16 milliards) et 2020 (35,21) mais nettement au-dessus de la moyenne des dernières années. Les livrets réglementés continuent de séduire les épargnants dans un contexte d’incertitudes économiques et bien aidés par leurs récentes hausses de taux. Les sorties d’octobre, mois du paiement de la taxe foncière notamment, sont habituelles.Traditionnellement, les derniers mois de l'année sont marqués par des collectes faibles voire négatives.