Bruxelles propose de plafonner le prix du gaz à 275 euros par MWh

La Commission européenne (CE) a proposé mardi d'instaurer un plafonnement du prix du gaz à 275 euros le mégawattheure (MWh) en prenant comme référence le cours de marché à un mois, un mécanisme qui s'appliquerait le 1er janvier 2023 et pour une durée d'un an. Le projet de l'exécutif européen précise que ce mécanisme de correction temporaire vise à empêcher une flambée des prix comparable à celle observée l'été dernier, quand le prix du contrat TTF (Title Transfer Facility) à un mois, l'indice néerlandais de référence du marché du gaz dans l'ensemble de l'Union européenne (UE) s'est approché de 314 euros par mégawattheure (MWh). La proposition de la Commission doit être discutée jeudi lors d'un conseil des ministres de l'Energie des Vingt-Sept, qui devront débattre de la formule de plafonnement des prix, du montant exact du prix plafond, ainsi que de la différence de tarifs entre le gaz fourni par gazoduc et les prix mondiaux du gaz naturel liquéfié (GNL).