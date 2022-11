Giorgia Meloni propose 30 milliards d’euros de relance budgétaire

Le premier budget de Giorgia Meloni en tant que présidente du Conseil sera axé sur des mesures visant à soutenir les ménages et les entreprises face à la hausse des prix de l’énergie, pour un total de 30 milliards d’euros additionnels. Ces mesures seront financées à 70% par une augmentation du déficit l’an prochain, qui passera de 3,4% du PIB initialement prévus à 4,5% du PIB. Près de 10 milliards doivent provenir de recettes supplémentaires par rapport aux projections tendancielles, dont quelque 3 milliards d’un impôt exceptionnel sur les bénéfices du secteur de l’énergie. D’autres sources potentielles de financement reposent sur une taxe sur les livraisons à domicile pour aider les commerçants face à la concurrence d’Amazon, et une réduction des 9 milliards précédemment affectés au programme de lutte contre la pauvreté. Du côté des dépenses, l’Italie engagera plus de 21 milliards pour aider les entreprises et les ménages à payer leurs factures d’électricité et de gaz. Environ 5 milliards devraient être consacrés à la réduction du «coin fiscal», la différence entre la somme brute versée par l’employeur au salarié et le salaire net reçu par le salarié, en insistant pour que le bénéfice de la mesure revienne aux salariés percevant moins de 20.000 euros par an.