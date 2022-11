Les investisseurs se ruent sur les grandes entreprises américaines

Les investisseurs mondiaux ont largement préféré les fonds de grandes capitalisations américaines ces derniers jours. Entre le 10 et le 16 novembre, cette catégorie de fonds a reçu des souscriptions nettes de 18 milliards de dollars nets, soit près de 80% de la collecte hebdomadaire des fonds actions (22,9 milliards de dollars), selon le Flow show, le bulletin d'analyse des flux dans le monde des fonds d'investissements, élaboré par BofA Global Research. Les fonds obligataires peuvent, de leur côté, remercier les fonds de dettes à haut rendement (+3,7 milliards de dollars de collecte sur un total de +4,2 milliards pour la classe d'actifs). Les fonds monétaires ont rendu 3,7 milliards de dollars. Dans le détail, les fonds d'actions américaines ont enregistré 23,9 milliards de dollars de flux nets. En dehors des fonds de grandes capitalisations, la collecte a été significative pour les stratégies de petites capitalisations (+2,2 milliards de dollars), et pour les fonds tech (+1 milliard). Aucune décollecte majeure n'est à signaler sur la région. Dans le reste du monde, les fonds d'actions européennes ont subi des rachats de 2,3 milliards de dollars, et les fonds d'actions japonaises de 2,4 milliards. Les fonds d'actions émergentes ont, eux, collecté 1,9 milliard de dollars.