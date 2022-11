James Bullard retourne les marchés de taux

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a affirmé, jeudi lors d’une présentation à Louisville (Kentucky), que la politique monétaire n’était pas encore assez restrictive et que le taux directeur devra être augmenté bien davantage pour calmer l’inflation aux Etats-Unis, malgré les quatre hausses de taux de 75 points de base (pb) lors des dernières réunions, jusqu'à 4%. Il a présenté des graphiques montrant que les taux Fed Funds pourraient aller jusqu'à des niveaux de 5% à 7%, et précisé que la fourchette de 5%-5,25% était le «minimum» que les gouverneurs de la Fed devraient instaurer. Ses collègues ont appelé à ralentir l’ampleur de la prochaine hausse, de 75 à 50 pb en décembre, après le rapport sur l'inflation de vendredi. Les taux des US Treasuries sont remontés d’environ 10 pb à 3,78% à 10 ans et 4,48% à 2 ans. Les marchés de swaps valorisent toujours une hausse de 50 pb en décembre, mais ils ont relevé en deux jours le taux Fed Funds terminal pour mi-2023 de 4,25% à près 5%.