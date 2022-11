Le président de la Fed de Saint-Louis retourne les marchés de taux

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a affirmé, jeudi lors d’une présentation à Louisville (Kentucky), que la politique monétaire n’était pas encore assez restrictive, même dans le cas d’hypothèses optimistes, et que le taux directeur devra être augmenté bien davantage pour calmer l’inflation aux Etats-Unis.

La Fed a relevé ses taux Fed Funds de 75 points de base (pb) au cours des quatre dernières réunions pour les porter à 4% (haut de fourchette). Sans dire explicitement à quel niveau il pensait que les taux Fed Funds devaient être relevés, il a présenté des graphiques montrant que ces taux pourraient se situer dans une fourchette de 5% à 7%, indiquent les agences de presse. Le calcul a une nouvelle fois utilisé différentes versions de la règle développée dans les années 90 par John Taylor (Université de Stanford).

Le patron de la Fed de Saint-Louis a été parmi l’un des premiers décideurs politiques à appeler à des mesures plus restrictives il y a un an. James Bullard a aussi précisé que la fourchette de 5%-5,25% était pour lui le «minimum» que les gouverneurs de la Fed devraient instaurer. «Jusqu’à présent, le changement d’orientation de la politique monétaire semble n’avoir eu que des effets limités sur l’inflation observée, même si les prix du marché suggèrent qu’une désinflation est attendue en 2023, a-t-il ajouté.

Incertitudes sur l'ampleur de la prochaine hausse de taux

Il n’a pas précisé s’il serait favorable à un ralentissement du mouvement de hausse des taux, de +75 à +50 pb lors de la réunion des 13 et 14 décembre. Nombre de ses collègues ont appelé à une révision à la baisse de l’ampleur du prochain tour de vis, après que le rapport sur l’inflation (CPI) a montré le 10 novembre un premier ralentissement de l’inflation sous-jacente.

James Bullard a aussi déclaré que l’indice de la Fed de Saint-Louis indiquait jusqu’à présent un niveau de stress financier relativement faible, malgré la forte augmentation des taux cette année.

Dans ce cadre, les marchés actions ont accentué le sell-off initié mardi, après le rallye vécu depuis début novembre et accéléré depuis l’indice CPI. Vers 17h20, l’indice S&P 500 perdait 1,20%, le Nasdaq 1,12%, le Russell 2000 près de 2%, tandis que les taux des US Treasuries remontaient d’environ 10 pb à 3,78% à 10 ans, et de 12 pb à 4,48% à 2 ans. Surtout, si les marchés de swaps valorisent toujours une hausse de 50 pb en décembre, ils ont remonté en deux jours le taux Fed Funds terminal pour mi-2023 de 4,25% à près 5%.