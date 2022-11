L’inflation continue d’accélérer au Royaume-Uni

L'inflation en Grande-Bretagne a continué de s'accélérer en octobre pour atteindre 11,1% sur un an, son niveau le plus élevé depuis 41 ans, contre 10,1% en septembre, a annoncé mercredi l'ONS, l'institut national de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 10,7% sur un an des prix à la consommation. Ceux sondés par le Wall Street Journal anticipaient une inflation de 10,9%. Les prix des produits alimentaires et des boissons non-alcoolisées ont augmenté à un rythme sans précédent depuis 1977, précise l'ONS. Par rapport à septembre, l'indice des prix à la consommation (CPI) est en hausse de 2,0% alors que le consensus tablait sur une augmentation de 1,7%. Cette accélération contraste avec le ralentissement observé aux Etats-Unis. Elle est en revanche en phase avec le niveau d'inflation et la tendance enregistrés par la zone euro en octobre selon une première estimation publiée en fin de mois par Eurostat.