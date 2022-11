L’inflation américaine ralentit, les Bourses et l’euro flambent

L'inflation aux Etats-Unis a légèrement ralenti sur un an en octobre, et se situe un peu en dessous des prévisions.

Selon le département américain du Travail, les prix à la consommation dans le pays ont augmenté de 7,7% sur un an en octobre, contre 8,2% en septembre. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur un taux d'inflation de 7,9% pour octobre.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,4% le mois dernier, en données corrigées des variations saisonnières, alors que les économistes s'attendaient à une progression de 0,6%.

L'indice de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, s'est inscrit en hausse de 6,3% sur un an en octobre, après avoir progressé de 6,6% en septembre, et a crû de 0,3% sur un mois, après 0,6% en septembre. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient une augmentation de l'indice de base de 0,5% sur un mois et de 6,5% sur un an.

Les actions s'envolent

Jeudi, les marchés ont fortement réagi à cette publication. Les investisseurs estiment que cela donne des arguments à la Fed pour ralentir le rythme de sa hausse de taux. Les Bourses européennes, qui naviguaient dans le rouge ou proches de l'équilibre depuis le début de séance, ont rebondi à 14h30. L'indice Euro Stoxx 50 a clôturé en hausse de 3,2%, à 3.848 points. Le CAC 40 a gagné 1,96% et le DAX allemand 3,6%. A Wall Street, le S&P 500 s'envolait de 4,7% vers 17h30 et le Nasdaq bondissait de plus de 6%.

L'euro s'est aussi brusquement apprécié face au billet vert, revenant au-dessus de la parité. A 17h30, un euro valait 1,017 dollar contre 0,995 trois heures plus tôt.

Sur le marché des obligations souveraines, le rendement du bon américain à dix ans reculait de 29 points de base, à 3,852%. Les taux souverains allemands et français étaient stables, à 2% et 2,49% respectivement.