Les énergies renouvelables rapporteront plus que prévu au budget français

Le secteur des énergies renouvelables rapportera 30,9 milliards d'euros de recettes à l'Etat en 2022-23, a réévalué mardi la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le gendarme de l'énergie, qui en juillet estimait ce montant à 8,6 milliards d'euros, a revu ses prévisions à la hausse, à la faveur de la montée des prix de marchés de l'électricité. L'éolien apportera l'essentiel des recettes, à hauteur de 21,7 milliards d'euros, la filière photovoltaïque pour 3,5 milliards, la filière hydraulique pour 1,7 milliard, et le biométhane injecté dans les réseaux de gaz pour 0,9 milliard. A ce rythme, le secteur devrait avoir remboursé prochainement tout ce qu'il a reçu depuis vingt ans. Ces recettes contribueront à financer les boucliers tarifaires et amortisseurs destinés à protéger consommateurs et entreprises de la flambée des prix de l'énergie. Mais la CRE alerte sur les résiliations anticipées des contrats de soutien par certains producteurs d’énergies renouvelables. A fin septembre, ces demandes de résiliation concernaient une puissance installée cumulée dépassant 3,7 GW. Ceci entraînera une perte cumulée de 6 à 7 milliards d'euros pour l'Etat sur 2022 et 2023, estime à ce stade le régulateur.