La Bourse des dérivés CME veut damer le pion au LME, la Bourse des métaux londonienne, indiquait mardi Bloomberg. Au sein du CME, les positions ouvertes sur les contrats à terme sur l’aluminium et le cobalt ont augmenté de plus de 400 et 500% depuis janvier ; l’activité sur les contrats à terme...