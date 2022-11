Les mauvais chiffres du commerce extérieur chinois surprennent les marchés

Le commerce chinois s’est contracté de manière inattendue en octobre. Les exportations ont reculé de 0,3% sur un an, la pire performance depuis mai 2020, qui suit une croissance de 5,7% en septembre. Les importations ont également diminué à 0,7 %, contre +0,3 % en septembre, le chiffre le plus bas depuis avril 2020. Le ralentissement de la demande mondiale explique la baisse des ventes à l’international, tandis que la politique zéro covid pèse sur la consommation domestique. Même l’affaiblissement du yuan face au dollar (-13,2 % depuis janvier) n’aura pas suffi à soutenir les exportations. La Chine profite toutefois de l’isolation de la Russie : le commerce entre les deux pays atteint 153,94 milliards de dollars entre janvier et octobre, soit une hausse de 33,1 % sur un an, selon des chiffres de Reuters.

Douche froide

Ces chiffres, bien en deçà des prévisions des analystes, ont pesé sur le sentiment qui s’était amélioré la semaine dernière. Les indices actions se sont envolés : +7,9 pour le Shanghai Composite, et +11,7% pour l’indice Hang Seng, coté à Hong Kong. Les responsables politiques chinois se sont attachés à tempérer le message envoyé par le résultat du XXe Congrès, qui avait déclenché des fuites de capitaux inégalées cette année. Mais le changement de sentiment a surtout été déclenché par les rumeurs d’un assouplissement des mesures zéro covid, une simple capture d’écran d’un document censé détailler les étapes du déconfinement. « Ces marchés sont très volatils, beaucoup plus motivés par les nouvelles et les rumeurs que les fondamentaux, rappelle une spécialiste des actions chinoises. Les mouvements de la semaine dernière montrent que les valorisations sont si basses qu’il ne manque qu’un catalyseur pour déclencher un retour des investisseurs. » Celui-ci pourrait se faire attendre : les restrictions d’accès à Pékin seront assouplies, mais le ministère de la Santé a rappelé ce weekend qu’il restait attaché à la « gestion dynamique » des cas de Covid, et que la politique de contrôle de l’épidémie donnait satisfaction.

Signe de l’assombrissement des perspectives, le yuan a perdu 0,8% face au dollar lundi, atteignant 7,23 yuan pour un dollar, contre des gains de 1,4% la semaine dernière. Le Brent a perdu 0,6%, à 98 dollars du baril, après une progression de 5,8% les sept derniers jours.